Sono stati assegnati, da parte del Comune di Masullas, i contributi alle associazioni che operano nel territorio. L’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca ha stanziato, in favore dei soggetti che operano in ambito sociale, sportivo e culturale, circa 32mila euro da bilancio comunale.

«Sono arrivate – commenta il sindaco – molte più proposte di quanto ci saremmo aspettati». Risorse quasi tutte assegnate alle 16 proposte pervenute presso gli uffici comunali. Tra le iniziative finanziate, quelle dell’Auser (settore sociale) denominata “Al servizio dei più deboli”, con 9.300 euro, e alla “New Fox Club” (sport), società di Kick Boxing, per il trofeo “Città di Masullas”, con 1.400 euro; nel settore culturale, invece, somme le sagre (“de su Caboniscu e in Crogoristas” e del Melograno), gli eventi legati a “Masullasestate”, alla festa patronale e agli appuntamenti natalizi.

«È un ottimo risultato – prosegue Vacca – sono state assegnate risorse per oltre 30mila euro, una somma mai destinata alle associazioni, tramite un bando per l’organizzazione di eventi realizzati nel nostro territorio per tutto l’anno. Successivamente verrà pubblicato un altro bando per destinare ulteriori risorse ad altre iniziative».

