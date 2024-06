Il Comune di Masullas ha ufficializzato il programma di attività estive rivolte a i minori per l’estate 2024. Saranno varie le opzioni a disposizione. Anzitutto, il servizio ludico-educativo è destinato ai minori della fascia d’età che va dai 6 ai 14 anni. il periodo di svolgimento sarà nel mese di luglio e prevede un totale di 12 giornate, divise in 3 appuntamenti la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).

La “giornata tipo” prevede la partenza alle 9, in pullman (con rientro alle 17 e pranzo al sacco), da Masullas verso le sedi nel quale si svolgeranno le attività. Tra le proposte sono previste 4 giornate ad Arborea, tra sport e giochi in spiaggia e pineta; 4 giornate a Torregrande, altri 4 giorni di sport e giochi in spiaggia, con attività propedeutiche alla canoa; 4 giorni presso la piscina di Baradili e 1 giornata al Parco Acquatico “Blufan”. Inoltre, destinato ai giovani tra gli 8 e i 14 anni, ci sarà la possibilità del servizio di animazione estiva denominato “Campo Avventura 2024”.

Dal 29 luglio al 3 agosto, un soggiorno in Ogliastra, nel quale i ragazzi saranno impegnati in attività sia al mare che in montagna. Infine, i giovani avranno anche la possibilità di partecipare al “Camp Taraxi”, attività estive riservata alla fascia d’età tra i 6 e i 14 anni, presso la piscina di “Taraxi”.

© Riproduzione riservata