Prenderà il via, a Masullas, una delle nuove attività inserite all'interno del progetto “CASA – Comunità Attive per la Sostenibilità Ambientale”, ideate dal Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità del paese.

Il progetto che inizierà con l’arrivo di giugno si chiama “NaturalMente in Movimento”, e si articolerà con un ciclo di quattro appuntamenti dedicati alla ginnastica dolce, aperti a tutte le persone che desiderano prendersi cura del proprio benessere in modo naturale e accessibile.

Le lezioni si svolgeranno negli spazi del suggestivo Giardino Botanico del Monte Arci, in collaborazione con il maestro certificato Claudio Murgia. Un’occasione per coniugare movimento e natura. Le attività saranno ogni venerdì di giugno, a partire dal 6 giugno, alle 19. Le lezioni sono gratuite, ma con obbligo di prenotazione. Per ciascuna lezione i posti disponibili saranno 20.

