Cambia la location ma non il contenuto dei rifiuti. A Marrubiu c'è chi continua ancora ad abbandonare in strada resti vecchi di auto. Rifiuti speciali che vanno smaltiti tramite una ditta specializzata. Qualcuno, mentre passeggiava, ha segnalato al Comune un cumulo enorme di vetri di parabrezza.

L’incivile questa volta ha agito dietro al cimitero del paese, zona solitamente poco frequentata dai cittadini del posto. Il sindaco Andrea Santucciu prima ha voluto procedere con un sopralluogo, poi ha immediatamente segnalato la vicenda agli agenti della Forestale.

È accaduto un fatto simile anche un paio di settimane fa. In quel caso però l'autore del gesto era stato denunciato dalla Forestale per gestione illecita di rifiuti speciali. Si trattava di un carrozziere della Marmilla che molto spesso, una volta terminato il lavoro, raggiungeva le campagne di Marrubiu per abbandonare tutto il materiale che non gli serviva più.

Il carrozziere in quel caso scaricava enormi quantità di materiale all'interno di un rimboschimento di proprietà dell'Agenzia Laore, in località "Masongiu", nell'agro di Marrubiu. Sin quando però è stato scoperto e denunciato. Un fenomeno quindi che va sempre più di moda e che causa pesanti ripercussioni sull'ambiente e costi di bonifica che ricadono sui Comuni.

