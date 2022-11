Le vie di Marrubiu si illumineranno per dire no alla violenza sulle donne. Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune guidato dal sindaco Luca Corrias organizza una fiaccolata di sensibilizzazione, prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne. Violenza che può essere fisica, sessuale, domestica, economica e psicologica.

La fiaccolata partirà da via Napoli alle 17 con destinazione piazza Roma, sede del Comune dove verranno ricordati i nomi delle donne maltrattate e uccise nell’ultimo anno. Gli amministratori comunali hanno deciso di coinvolgere sia i cittadini ma anche le attività commerciali del paese. Agli operatori infatti viene chiesto di esporre qualcosa di rosso.

La manifestazione si concluderà con gli interventi degli amministratori comunali e la lettura del comunicato inviato da Francesca Marras, responsabile del Centro Antiviolenza Donne Oristano.

