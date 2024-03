Prima qualche apprezzamento di troppo. Poi offese e minacce, atteggiamenti ossessivi che rischiavano di degenerare se non fosse stato per la pronta reazione della vittima. E così un pescatore, 47enne, nei giorni scorsi è stato arrestato a Marrubiu dai carabinieri con l’accusa di stalking ai danni di un’operaia trentenne.

Tutto è accaduto nell’arco di dieci giorni: l’uomo ha mostrato un interesse morboso verso la donna, era arrivato anche a pedinarla e a seguirla fino a casa o al posto di lavoro. La donna, spaventata per quanto stava accadendo e allarmata per le continue minacce, alla fine si è rivolta alla stazione dei carabinieri. Indagini rapidissime dei militari culminate con l’arresto del pescatore. Il giudice del Tribunale di Oristano ha poi disposto i domiciliari per il 47enne in attesa del processo.

Negli ultimi tempi i casi di stalking e maltrattamenti di genere sono in aumento: dall’inizio dell’anno a oggi polizia e carabinieri hanno effettuato complessivamente oltre 30 interventi (fra denunce ed esecuzioni di misure cautelari).

