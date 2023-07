Gli obiettivi sono diversi: risparmiare importanti risorse e avere le strade più illuminate. A Marrubiu sono iniziati i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica.

«Uno degli obiettivi principali del nostro programma elettorale è stato raggiunto - spiegano con una nota il sindaco Luca Corrias e il vice Paolo Soru - Il nuovo servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del comune di Marrubiu ha un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, ed ha una durata di 9 anni». Il servizio prevede, oltre la fornitura dell’energia elettrica, un investimento di circa 650mila euro comprendenti la conversione a led di circa 1200 punti luce ed una serie di interventi per la riqualificazione di linee e sostegni che verranno realizzati durante il primo anno digestione che garantiranno un notevole taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica di Marrubiu.

«La Giunta - fanno sapere ancora gli amministratori - ha inoltre previsto l’impegno di ulteriori 200mila euro per interventi di manutenzione straordinaria». Il Comune parla di un risparmio per le casse di circa il 30 per cento. Ma non solo. Grazie a questo intervento i corpi illuminanti esistenti saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, che permetteranno un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo. «Sono inoltre compresi, oltre la manutenzione ordinaria dell’impianto, anche il servizio di telecontrollo ed un call center dedicato attivo h 24 che permetterà di sorvegliare e mantenere costantemente l’impianto, riducendo al minimo disservizi e i disagi per la cittadinanza», concludono Corrias e Soru.

