In tutto per ora sono quindici, ma il gruppo è destinato a crescere ancora. La compagnia barracellare di Marrubiu guidata dal capitano Roberto Soru, nominato nel 2012 per la prima volta e riconfermato nel 2015, nel 2018, ma anche nel 2021, si prepara sia a festeggiare tra non molto i dieci anni di vita, sia la sua crescita.

Il Comune, per garantire una sicurezza ancora maggiore all'interno del territorio, pubblicherà un nuovo bando per integrare il gruppo. L'obiettivo è quello di arrivare in pochissimo tempo almeno a 24 unità.

"Il bando verrà pubblicato il prossimo 18 maggio e resterà aperto per un intero mese - spiega il primo cittadino di Marrubiu Andrea Santucciu -. Per noi i barracelli sono una presenza importantissima. Garantiscono sicurezza nel nostro territorio. Sono stati molti preziosi soprattutto durante questa pandemia che è ancora in corso”.

I barracelli hanno dato una grande mano d'aiuto anche durante le ricerche del 51enne di Marrubiu scomparso dal paese alcune settimane fa e poi ritrovato nelle campagne limitrofe.

