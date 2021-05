Oggi a Marrubiu, in montagna, domani invece al mare, nel territorio di San Vero Milis. I volontari di “Plastic Free” sono entrati nuovamente in azione per portare via tutta la plastica abbandonata dagli incivili durante la stagione invernale. Ma anche altre tipologie di rifiuti.

A Zuradili, frazione di Marrubiu, tantissimi ambientalisti hanno riempito buste e buste di immondizia. Ora dunque chi raggiungerà la zona per una passeggiata non sarà più accolto da una cartolina sgradevole.

Domani invece tutti a Is Benas, dove ormai da tempo la spiaggia si è trasformata in una distesa di microplastiche arrivate dalle mareggiate.

Valentina Meloni, referente della giornata di pulizia organizzata nel litorale di San Vero Milis spiega come si dovranno comportare i volontari presenti: "Per arrivare al punto d'incontro bisogna passare dalla località Benetudi e mantenersi sempre sulla sinistra, fino ad arrivare alla strada in cui a sinistra c'è l'ingresso per la peschiera. Poi a destra si scende in spiaggia a piedi. É utile munirsi poi di mascherina e guanti da giardinaggio, mentre le buste saranno fornite in loco. Alle 9:30 - conclude la volontaria di Plastic Free – ci sarà una breve spiegazione sul protocollo Covid-19 e come effettuare la raccolta in sicurezza”.

