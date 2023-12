Note, canti ma anche importanti risorse. La “Scuola Civica di Musica Alessandra Saba” di Marrubiu, tra le più importanti della Sardegna, ha ricevuto dalla Regione 110mila euro.

Il contributo, che colloca l’Istituzione del Comune di Marrubiu al secondo posto tra i beneficiari dell’isola, preceduta solo da Cagliari, è per l’anno accademico 2023-2024. Un successo preannunciato dai grandi numeri raggiunti per la stagione in corso, con oltre cinquecento iscrizioni, distribuite nelle ventuno sedi della provincia di Oristano e che abbracciano anche studenti provenienti da altri territori della regione. I nuovi fondi ottenuti saranno utilizzati per affinare i servizi offerti, acquistare nuova strumentazione e programmare iniziative formative e culturali.

«Per conseguire questi risultati ci vuole una grandissima squadra - afferma il direttore della scuola, Andrea Piras - Da anni abbiamo creato una famiglia. Chi opera nella nostra istituzione lo fa con tanta passione e professionalità e questo crea una miscela esplosiva che sfocia in questi eccellenti traguardi». Grande soddisfazione ha espresso anche Luca Corrias, sindaco di Marrubiu, comune capofila: «Questo risultato riflette l'eccellenza del nostro progetto, il riconoscimento della Regione per l'impegno della nostra comunità nell'ambito dell'educazione musicale». Si prospetta un anno accademico ricco di novità: «Questo importante contributo ci consentirà di acquistare ulteriore strumentazione musicale - svela il direttore Andrea Piras - per rendere ancora più qualitative le nostre lezioni in tutte le sedi».

Ma non è tutto. «Da gennaio partiranno le iscrizioni per i corsi di perfezionamento - continua - che saranno aperte a tutti e saranno tenuti da musicisti di chiara fama. Inoltre, sarà attivato il corso di “Ascolto alla musica”. Il sindaco Corrias aggiunge: «Continueremo a lavorare instancabilmente per sostenere e promuovere le arti nella nostra comunità, assicurando che ogni individuo abbia accesso a una formazione musicale di qualità».

© Riproduzione riservata