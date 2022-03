Un dramma che si è consumato in pochissimo tempo. Prima l’improvviso malore, poi l’inutile corsa in ospedale. Così ieri è morta al Pronto soccorso del San Martino di Oristano una bambina di 18 mesi.

Uno strazio per i giovani genitori della piccola Camilla Zucca e per tutti i familiari. Sul corpo della bimba sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La piccola da alcuni giorni aveva qualche linea di febbre. Ma ieri mattina sembrava tutto tranquillo, nel pomeriggio la tragedia mentre la piccola era nel lettino. La mamma, accorgendosi che qualcosa non andava, l’ha presa in braccio: un piccolo pianto e poi la bambina si è accasciata sulle spalle della madre.

Subito i genitori l’hanno portata al San Martino in condizioni critiche. I medici hanno tentato di rianimarla per oltre un’ora e mezzo, ma si è rivelato tutto inutile.

Ora si attende l’autopsia per le cause, si ipotizza un'aritmia o un arresto cardiaco in seguito a un rigurgito.

