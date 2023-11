Dopo le dimissioni dell'assessora Francesca Uras, che hanno determinato l'assenza di un numero sufficiente di consiglieri comunali, la Regione ha posto la parola fine al mandato amministrativo del sindaco Emanuele Cauli.

Villa Devoto ha deliberato lo scioglimento del Consiglio, nominando commissario il funzionario regionale Gianpaolo Satta di Bortigali ,che guiderà il Comune sino al primo turno utile delle elezioni già previste nella prossima primavera.

«Lascio la carica amareggiato per ciò che è capitato alla comunità di Magomadas», afferma il sindaco Cauli, «e per il gesto irresponsabile della consigliera Uras, che rischia di bloccare circa 2 milioni di euro di avanzo di amministrazione. Soldi programmati da tempo», evidenzia, «e in procinto di essere impegnati. Progetti ormai in dirittura d'arrivo, che riguardano, strade rurali, ecocentro comunale, sistemazione degli ingressi al paese, rifacimento del cimitero, arredi per la biblioteca e nuovo centro sociale, manutenzione del museo del vino, sistemazione piazza Santa Maria del Mare e tante altre iniziative. Spero che il commissario», aggiunge, «dia rapidamente seguito a questi progetti e riesca a mettere in sicurezza la spendita delle risorse».

Cauli assicura di essere pronto a ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative «più motivato che mai».

