Il ritorno alla democrazia dopo il periodo commissariale non è stato dei più tranquilli a Magomadas, con la riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale che ha vissuto momenti di grande tensione e imbarazzo. L’ex sindaco e candidato sconfitto alle recenti elezioni Emanuele Cauli ha infatti letto un documento, anche a nome dei consiglieri Alessandro Pala e Giovanni Battista Carta, dove chiedeva all'aula di considerare ineleggibili e incompatibili i consiglieri Giampiero Moretti e Mario Tilocca, chiamati peraltro in Giunta dal neo sindaco Angelo Masia.

«Mi è dispiaciuto macchiare per i neo eletti, loro familiari e amici il momento di festa – afferma Cauli - ma non potevamo esimerci dall'eseguire il ruolo che ci compete, che è di controllo degli atti e delle procedure. Rinnovo gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e a tutta la sua amministrazione che verrà legittimamente confermata dopo i controlli e le verifiche».

La replica del sindaco Masia non si è fatta attendere. «Ritengo che quanto posto in essere dai consiglieri di minoranza sia stato poco rispettoso nei confronti della cittadinanza, perché quella è e sarà sempre una cerimonia istituzionale e non un’arena da polemiche. La campagna elettorale è finita e Magomadas ha scelto democraticamente. Al vice sindaco Moretti ed all’assessore Tilocca – conclude il sindaco - vanno la mia vicinanza e fiducia».

