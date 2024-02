Le strade di Paulilatino si rifanno il look. In corso la gara d’appalto che, grazie ad un finanziamento regionale di 800mila euro, consentirà di mettere mano a situazioni abbastanza gravi con buche e avvallamenti e problematiche che riguardano anche i sottoservizi.

Si interverrà nelle vie Fermi, Kennedy, Matteotti, Norace, Siotto, Azuni, Carlo Alberto, Eleonora d’Arborea, Fratelli Bandiera, San Simaco Pascoli, Bernini, Raffaello, Giotto, Tiziano, nell’ultimo tratto di via Nazionale, in un tratto di via Pietro Carboni e in via Artemio. Si procederà anche con la pulizia di pozzetti, griglie e tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la sistemazione della segnaletica stradale.

«Finalmente riusciamo a portare a compimento qualcosa che ci preoccupava molto», afferma il vice sindaco Serafino Oppo. E prosegue: «Diamo risposte alle esigenze dei cittadini intervenendo oltre che sull’asfalto sui sottoservizi. Ci auguriamo che i lavori inizino a breve e si concludano entro la fine dell’anno».

In attesa di convenzione anche un altro intervento da 245mila euro per il quale il Comune è tra quelli in graduatoria. Intanto proprio oggi la Giunta ha approvato lo stralcio per altri 150mila euro di un progetto dedicato sempre alla viabilità per il quale si parteciperà ad un apposito bando.

