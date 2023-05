Tutto pronto a Ghilarza per i festeggiamenti del prestigioso traguardo dei quarantuno anni di attività dell’Avis di Ghilarza, che nel frattempo è diventata territoriale abbracciando i vicini Comuni di Abbasanta e Norbello. L’appuntamento è per domani, domenica 7 maggio, presso l’auditorium comunale dove è prevista l’accoglienza di tutti presidenti delle sezioni comunali della provincia da parte del direttivo e dei soci.

Il corteo si trasferirà in parrocchia, dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine, ancora all'auditorium verranno consegnate le benemerenze. Sono stati invitati tutti i soci vecchi e nuovi, ma sarà particolarmente importante la presenza dei donatori che dal 1982 hanno raggiunto l’età massima ed effettuato le 100 donazioni.

«Sarà un grande momento di incontro e aggregazione – afferma il presidente Luigi Maria Atzori - fra quanti, in questi anni, hanno portato avanti un lavoro importante ed encomiabile al servizio di tutti, soprattutto durante l’emergenza Covid, dove non è mai venuto meno il lavoro dei volontari e non sono mancate le donazioni».

La sezione Avis intercomunale, per numero di donatori e sacche di sangue raccolte, è considerata una delle sezioni più attive dell’Oristanese.

