Si chiama “Un Giardino tutto mio”, l’ultima iniziativa della Biblioteca comunale di Baressa.

Nello specifico è un laboratorio proposto dalla struttura in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Le attività saranno dedicate ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (sotto i 6 anni accompagnati da un adulto) e ci si concentrerà sulla sensibilizzazione al tema in modo divertente e giocoso.

L’appuntamento è per questo pomeriggio, dalle 16 alle 18, nei locali della biblioteca in via Is Tellaias. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare un pochino di terra dal giardino di casa.

