A Bosa momenti di paura per una madre che stava per accompagnare la figlioletta a scuola.

Al momento di mettere in moto l’auto, infatti, la donna ha notato delle fiamme dal cofano motore ed è riuscita a mettersi in salvo assieme alla bambina prima che l’incendio divampasse.

Appena in tempo: le fiamme hanno infatti avvolto l’intera macchina, propagandosi anche a un’altra vettura posteggiata accanto, in via Ogliastra.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer e di Cuglieri, che hanno spento il maxi-rogo, mettendo poi in sicurezza l’area.

Non ci sono stati feriti, ma le due auto sono rimaste pesantemente danneggiate.

