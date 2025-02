Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Marrubiu per un furto in un'azienda agricola.

L’episodio risale a metà dicembre quando i due, già noti alle forze dell’ordine, erano entrati in un terreno in campagna e dal ricovero attrezzi avevano portato via vari materiali fra cui uno smeriglio, telecamere e due taniche di gasolio. Quando stavano per andare via, i ladri avevano notato l’impianto di videosorveglianza così, per evitare di essere ripresi e riconosciuti, avevano portato via la telecamera e il modem. Non si erano accorti che era presente e perfettamente funzionante anche una seconda telecamera (installata all’esterno dell’azienda) collegata direttamente a un’app nel telefonino del proprietario.

Grazie all’applicazione l’uomo aveva potuto ricostruire in tempo reale il furto e contribuire all’immediata identificazione dei ladri. Durante la perquisizione i carabinieri hanno ritrovato gli attrezzi che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

