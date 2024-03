Non sarà solo un luogo di incontro ma anche uno spazio dove verranno organizzate tante attività, anche con i giovani. Pochi giorni fa a Laconi è stato inaugurato il nuovo centro anziani del paese. Si trova all'interno del centro culturale.

La sala è stata adeguata per ospitare i nonnini del paese del Sarcidano: «Prima è stato installato l'impianto di riscaldamento - fa sapere il primo cittadino Salvatore Arolas - poi abbiamo sistemato la televisione e acquistato diversi arredi tra tavoli e poltrone».

Prima gli anziani si ritrovavano all’interno di una piccola saletta sempre di proprietà del Comune non tanto funzionale, ora però si cambia. «Il nostro obiettivo è quello di mettere in piedi a breve diverse iniziative culturali, per tenere gli anziani impegnati in maniera intelligente - va avanti ancora il sindaco - anche coinvolgendo i giovani. Ma ci piacerebbe anche avviare una collaborazione con la biblioteca».

