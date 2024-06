Ritorna, con un ricco programma, la Mostra mercato del Cavallo e la seconda rassegna del cavallo del Sarcidano. Nella frazione di Santa Sofia, a Laconi, il 29 e il 30 giugno andranno in scena due importanti appuntamenti per allevatori e appassionati del settore. Sarà possibile ammirare infatti i migliori esemplari di tutta l’Isola con dimostrazioni, corse e gare e non solo.

L’evento si svolgerà in località Dominariu, a Santa Sofia, frazione di Laconi: il programma è curato dall’associazione Allevatori della Regione Sardegna, dal Comune e dall’associazione ippica Laconese. Sabato, alle nove, è prevista l’apertura della mostra mercato e l’accettazione dei cavalli.

Dalle 10 alle 11,30 sono previste le prove a vendere, mentre alle 10,30 si potrà assistere alla dimostrazione di doma razionale, a cura di Rodolfo Negri. Alle 15 il battesimo della sella con i cavallini del Sarcidano, previsto dopo un concorso equestre di dressage e doma classica. Il giorno dopo si terrà la Rassegna del cavallo del sarcidano.

Per l’occasione si esibiranno anche i mini cavalieri della Sartiglietta di Oristano. In programma anche diverse gare di equitazione.

Lo scorso anno la Regione aveva stanziato 60 mila euro per il 2024 e la stessa somma per il 2025 per interventi strutturali per la salvaguardia del cavallino del Sarcidano.

La richiesta era stata avanzata dal sindaco per continuare nell’attività di salvaguardia, conservazione, tutela e promozione di questa specie.

