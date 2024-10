Sulla carta fa parte della provincia di Oristano dal 2001, dopo un referendum popolare, ma i cittadini di Laconi per accedere a diversi servizi si devono rivolgere agli Enti che si trovano quasi tutti altrove.

Un pasticcio non indifferente che il primo cittadino del paese del sarcidano, Salvatore Argiolas, fa presente all’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Battistino Ghisu.

«Da allora tutte le competenze statali sono rimaste in capo alla Provincia di Nuoro, come l’ordine pubblico e la sicurezza. Mentre il servizio elettorale è in capo ad esempio alla Prefettura di Oristano, mentre la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate sia Nuoro che Oristano».

In ambito scolastico la situazione è ancor più paradossale: «Siamo inseriti nel contesto del Sud-Sardegna ma regolarmente convocati esclusivamente dalla Provincia di Oristano - dice Argiolas - In ambito sanitario la competenza è del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba. Una situazione che dura oramai da più di un ventennio e che comporta notevoli difficoltà sia per l'Ente sia per i cittadini».

Il sindaco chiede a Ghisu di verificare ipotetici nuovi trasferimenti di Provincia.

