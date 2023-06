La parola d’ordine è prevenire l’estinzione del cavallo del Sarcidano. Attualmente ne sono censiti circa 200, con piccoli allevamenti di qualche capo, ma l’obiettivo sono numeri ben più ambiziosi capaci di creare un ritorno economico importante per tutto il territorio. Ecco perché, da tempo, Comune dI Laconi, lstituto di Incremento Ippico, Università di Sassari e Milano, stanno lavorando per valorizzare questa particolare razza equina. E saranno proprio studiosi e ricercatori come Paolo Valiati, Maria Cristina Cozzi e Gianluca Marcialis, fra i relatori al convegno in programma sabato 24 giugno alle 9.30 al cineteatro De Andrè dal titolo : “Il cavallo del Sarcidano, stato dell’ arte e futuro di una biodiversità da proteggere”.

E la prima rassegna del cavallo del Sarcidano sarà uno dei protagonisti alla 26° edizione “Fiera del cavallo”, in programma il 24 e 25 giugno, una delle mostre – mercato più conosciute della Sardegna ed organizzata dall’ associazione ippica laconese presieduta da Claudia Pisu. L’evento, che richiamerà allevatori ed appassionati da tutta l'isola si terrà nella borgata di Santa Sofia, in località su Dominariu.

Sull' importanza che riveste la fiera soprattutto per la salvaguardia del cavallino del Sarcidano, si sofferma il sindaco Salvatore Argiolas. " Questa vetrina di grande rilievo- sottolinea- ben si integra nella prosecuzione del lavoro che abbiamo intrapreso per il rilancio e valorizzazione del cavallo del Sarcidano, una specie tra le più vecchie della isola di che merita di essere salvaguardato al massimo da questa amministrazione Ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per far capire l'importanza non solo per Laconi ma per tutta l'isola – evidenzia il primo cittadino-. Abbiamo già investito delle risorse, ma per portare avanti un progetto più ampio serve la condivisione della Regione.” Risposte che potranno arrivare per la presenza di Piero Maieli presidente della commissione regionale Agricoltura e Marco Porcu assessore regionale all’ Ambiente.

Nella due giorni dove si prevede l’arrivo di oltre 100 cavalli, mentre saranno presenti anche tantissimi espositori di articoli ippici e attrezzature agricole.Tra gli appuntamenti da non perdere le prove a vendere, il battesimo della sella, dimostrazioni di addestramento etologico e di mascalcia, asta del cavallo del Sarcidano, 1° Gimkana del Sarcidano.

