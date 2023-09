Che non apprezzano la riqualificazione del centro storico lo hanno detto più volte tempo fa, sia in Consiglio Comunale durante la discussione di varie interrogazioni, che in un’assemblea pubblica e con una petizione. Ora piazza Marconi, nel cuore di Laconi, ritorna però argomento attuale. I consiglieri seduti dei banchi della minoranza denunciano le modalità di utilizzo. O meglio, non hanno gradito l’invasione di moto alcuni giorni fa. «Durante il consiglio comunale del 1 luglio 2022, richiesto da questo gruppo consiliare, avevamo segnalato tra le altre cose, che abbassando la quota del pavimento della piazza sarebbe successo questo: un parcheggio occasionale sopra una piazza storica dell'800», scrivono i consiglieri del gruppo Lista civica per Laconi, «Purtroppo l'arroganza nel portare avanti certe scelte, incuranti del dissenso della quasi totalità della comunità, porta a questi risultati. La cosa grave è che di questa scelta scellerata paga le conseguenze l’intera comunità».

Con i lavori in piazza S’Ofitziu, chiamata anche Marconi, per un totale di 140 mila euro, terminati da tempo, c’è stata la riqualificazione dello spazio dove è situato il monumento ai Caduti. L’obiettivo, come ha spiegato più volte il primo cittadino Salvatore Argiolas, era infatti quello di portare allo stesso livello il piano di calpestio con quello della strada e dare continuità alla piazza, facendo sì che il monumento, pur mantenendo la sua attuale posizione, risultasse ancora più centrale. Modifiche però che non hanno mai convinto i consiglieri della minoranza.

Intanto la foto dei motociclisti in queste ore sta facendo il giro dei social. Ha pubblicato l’immagine il gruppo di minoranza. E su questo interviene il gruppo di maggioranza “Laconi del cuore”: «Oltre ad essere un'evidente violazione del codice della strada, è sicuramente un comportamento contrario all'educazione per un corretto vivere civile. Perché di questo si tratta: persone che non hanno avuto rispetto del luogo che li ha ospitati. L'aver riportato la piazza al livello originario, pari alla sede stradale, non è sicuramente un invito a contravvenire le regole. Come amministratori e gruppo consiliare di maggioranza difendiamo la riqualificazione di questa piazza e riteniamo sbagliato strumentalizzare questo erroneo comportamento dei motociclisti. Perciò siamo convinti che il solerte fotografo o l'improvvisato influencer, meglio avrebbe fatto se si fosse adoperato per richiedere un intervento di chi di dovere affinché i motocicli fossero spostati immediatamente dall'area della piazza destinata ai pedoni. Laconi va promossa nei social per le innumerevoli e magnifiche attrazioni che offre».

