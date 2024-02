Sembra che a Laconi ci sia un’aria speciale. Così dicono in questi giorni tanti cittadini. Agostino Ennis, storico postino del paese, ieri ha compiuto 105 anni, un traguardo importante e non facile da raggiungere.

Il nonnino, amato da tutto il paese del Sarcidano, con sei figli, 12 nipoti e 17 pronipoti, ha ricevuto come ormai da tradizione la visita degli amministratori comunali. Il primo cittadino Salvatore Argiolas ha donato al centenario, che ancora oggi ricorda a memoria tutte le vie di Laconi, la pergamena della sua data di nascita. Al momento della visita, nella sala della casa, erano presenti i parenti.

L’anziano postino in questi giorni non è in ottima salute. Lo storico portalettere del paese viene accudito amorevolmente da una delle figlie. Lo scorso anno era stato festeggiato nell’aula consiliare del Comune. Per l’occasione aveva ricevuto una targa dal sindaco, dopo aver indossato la fascia tricolore per lo splendido traguardo raggiunto.

