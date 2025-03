Il progetto prevede la messa in sicurezza delle zone più sensibili di Laconi e cioè il centro storico, l'ingresso e l'uscita del Comune, l'area che circonda gli impianti sportivi e anche dove solitamente si svolgono gli eventi culturali. Il prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, e il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, pochi giorni fa hanno sottoscritto un patto per la sicurezza urbana che delinea le strategie condivise per contrastare l'illegalità e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Tra le misure previste dall'intesa c'è appunto anche l'installazione, nelle aree più sensibili del Comune, di sistemi di videosorveglianza.

«Il patto è un importante strumento per contrastare ogni forma di illegalità», spiega il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas. «Senza sottoscrivere questo patto il Comune non può chiedere al Governo nessun finanziamento mirato per acquistare e installare delle telecamere di videosorveglianza. Ecco perché era necessario intervenire».

