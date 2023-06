Carenze di sicurezza tali da rendere pericolosa la navigazione.

Per questo, in seguito a una dettagliata ispezione che si è protratta per diverse ore, il team Port State Control della Capitaneria di Porto di Oristano ha fermato una nave battente bandiera straniera, impegnata in operazioni commerciali al porto industriale.

La nave, prima di riprendere il mare, dovrà quindi provvedere a rettificare tutte le irregolarità riscontrate e solo allora potrà lasciare lo scalo oristanese.

Prima di salpare, però, dovrà essere sottoposta a nuovi controlli dal parte del Nucleo PSC della Capitaneria di Porto oristanese.

