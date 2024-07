Spettacoli, canti a cuncordu, reading letterari, maschere e palio con i cavallini della Giara per una estate scanese ricca di eventi. Gli ingredienti per verve culturale e aggregazione sociale ci sono tutti in Istiu Iscanesu, tanti appuntamenti per tutte le fasce d’età e per i turisti che sempre più numerosi vengono a visitare il tradizionale borgo montiferrino, ricco di storia e costumi.

Si inizia domani mercoledì 10 con Cantigos a Cuncordu nelle vie del centro storico e nelle caratteristiche cantine scanesi. Domenica 14 presentazione del libro “Le voci ritrovate” di Ignazio Macchiarella ed Emilio Tamburini, canti e narrazioni di prigionieri italiani della grande guerra negli archivi sonori di Berlino, in piazza Cabras alle 18.30.

Sabato 20 Giuliano Marongiu presenta la rassegna e corteo delle maschere tradizionali, tra cui la scanese S’Ainu Orriadore, in viale Mons Contini a partire dalle 18.30. Giovedì 25 “Cando calat su sole” concerto con il musicista Federico Marras Perantoni.

Gran finale giovedì 25 con il Palio de sos Bighinaos, intrepidi cavalieri con i cavallini della Giara a gareggiare ognuno per il proprio rione storico.

Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Scano, in collaborazione con la Fondazione Hymnos, ISRE Musica, Associazione S’Ainu Orriadore e CGS.

