Interventi di restyling per diverse vie del centro abitato di Paulilatino. Saranno portati avanti grazie ad un finanziamento di 300mila euro arrivato dall’assessorato ai Lavori Pubblici per la messa in sicurezza della viabilità.

Il finanziamento – spiegano dalla Giunta Gallus - è finalizzato a favorire la viabilità urbana, attraverso un programma di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di tipo comunale, con esclusione della viabilità rurale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della rete viaria”.

Il Comune parteciperà con un cofinanziamento di 40mila euro. Gli interventi si concentreranno nelle vie Brunelleschi, Solferino, Caboto, Tirso, Azuni, Barisone. Dal Comune precisano: “Saranno eseguite opere di ripristino delle normali condizioni di transitabilità delle vie indicate attraverso interventi di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale, rifacimento muri a secco bordo stradale, laddove evidenti criticità strutturali che con collassi parziali degli stessi muri interessano la viabilità”. E ancora è prevista la realizzazione di un muro di sostegno in calcestruzzo armato.

Dall’esecutivo sottolineano: “Avrà una maggiore stabilità rispetto all’attuale muro in pietra e migliorerà la visibilità sulla curva adiacente”. Tra gli interventi previsti anche opere dirette ad evitare pericolosi allagamenti. Sarà infine realizzata la segnaletica.

© Riproduzione riservata