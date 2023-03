Battesimo ufficiale lunedì mattina nell’aula consiliare per il Consiglio comunale dei ragazzi a Ghilarza.

A circa due mesi dall’avvio del progetto che ha visto impegnate le prime classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo guidato dalla dirigente Marina Enna, si è insediato il Consiglio comunale.

La sindaca è Elisabetta Mele. Eletti come consiglieri di maggioranza Giovanna Calabrese, Rebecca Massidda, Diego Marras, Gabriel Capitta, Sofia Murgia. Della minoranza fanno invece parte Letizia Pinna, Youssef Errady e Nicolas Pinna.

«Ho pensato di candidarmi perché mi piace l’idea di poter fare qualcosa per la comunità e la nostra scuola – ha esordito la neoeletta sindaca -. Insieme alla mia Giunta abbiamo trovato alcune problematiche all'interno dell'ambiente scolastico: le tapparelle in diverse aule sono danneggiate e spesso ci impediscono di svolgere la lezione. Inoltre, il giardino è un po’ abbandonato: vorremmo tenerlo sempre pulito e in ordine. Per questo ci metteremo a disposizione per collaborare. Speriamo di ricevere ascolto e collaborazione da parte degli adulti».

Ad accogliere i ragazzi il sindaco Stefano Licheri, le assessore Paola Flore e Laura Manca e il consigliere Giuseppe Fadda. Il primo cittadino ha evidenziato con i ragazzi l’importanza del ruolo al quale erano chiamati e si è soffermato sul concetto di democrazia.

Ha quindi aggiunto: «È importante che sin da quest’età possiate iniziare a fare un’esperienza di questo genere e capire cosa sono le istituzioni». A seguire i ragazzi in questo percorso anche il coordinatore regionale dei Consigli comunali dei ragazzi e delegato dalla scuola Mario Di Rubbo: «L’obiettivo – ha spiegato - è quello di portare la Sardegna al primo posto per il numero dei Consigli comunali dei ragazzi, al momento ne abbiamo 54 ma contiamo di arrivare ad una settantina entro fine anno. Mi interessa che i ragazzi partecipino attivamente alla vita sociale e si avvicinino alle istituzioni».

E per il 30 marzo, alle 10,30 al teatro Grazia Deledda, è in programma l’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi di Paulilatino. Per l’occasione saranno presenti la dirigente Bonacatu Brasu e il sindaco Domenico Gallus.

