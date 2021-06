Sono iniziati i lavori sulla Sp 71 che collega Samugheo a Busachi. Si avvicina dunque la fine di un incubo per cittadini e operatori commerciali della cittadina del Mandrolisai, isolati dal resto del territorio ormai da un anno e mezzo con inevitabili disagi e malumori. La strada è infatti interrotta dal dicembre 2019, quando un ruscello aveva scalzato il ponte e provocato l’abbassamento della Sp71, determinandone la chiusura.

Gli interventi (foto Orbana)

Una situazione pesantissima per spostamenti ed economia. Mancati incassi per le attività commerciali che in alcuni casi hanno raggiunto il 70%. Grossissimi i disagi anche per i pendolari, studenti e lavoratori costretti a percorrere tantissimi chilometri in più per spostarsi da Samugheo. L’Unione dei comuni del Barigadu tempo fa ha ricevuto delega dalla Provincia per portare avanti gli interventi con 380mila euro concessi dalla Regione. “Finalmente sono iniziati i lavori, si tratta di un intervento importantissimo perché collega di nuovo il territorio. In tutto questo tempo c’è stata infatti una frattura nei collegamenti e in tanti hanno subito disagi”, commenta il presidente dell’Unione Serafino Pischedda. Anche altre strade provinciali dell’Alto oristanese necessitano di interventi urgenti. Nelle scorse settimane i sindaci del Barigadu hanno inviato l’ennesima nota di protesta alla Provincia sollecitando gli interventi e anche lo sfalcio dell’erba.

© Riproduzione riservata