Omicidio stradale aggravato e lesioni gravi. Sono le accuse di cui dovrà rispondere il 19enne che guidava la Opel Corsa coinvolta nell'incidente costato la vita, domenica mattina ad Arborea, ad Alessandro Mura, 32 anni, imprenditore di Terralba.

Il giovane, ancora ricoverato in ospedale, sarebbe risultato positivo alle analisi relative alla presenza di alcol nel sangue.

In ospedale, in gravi condizioni, si trovano ancora anche gli altri due giovani di 38 e 25 anni che si trovavano in auto con lui e che sono stati soccorsi dal 118.

Per quanto riguarda la dinamica dell’accaduto, secondo le prime ricostruzioni la Opel Corsa guidata dal 19enne si è scontrata, mentre percorreva la statale 49 ad Arborea, con il furgone condotto da Mura. Violentissimo l’impatto, con i due veicoli che in seguito alla collisione sono finiti in un campo di mais.

Inutili i soccorsi per il 32enne, morto sul colpo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata