Danni ingenti in località Cantonera/Perda Orubia a Samugheo dopo l’incendio che a fine agosto ha interessato la cittadina del Mandrolisai.

L’esecutivo comunale dichiara lo stato di calamità naturale.

Il fuoco, tra il 21 e il 23 agosto, ha provocato danni alle aziende agricole, al bosco, alle sugherete e ai vigneti in zone di particolare pregio del territorio comunale. Distrutte colture, reti elettriche e idriche, materiali, mezzi agricoli e altre infrastrutture.

Secondo quanto chiarito dalla Giunta saranno gli uffici del Corpo forestale a fare la stima completa del territorio interessato dal fuoco. Ora il Comune chiede l’intervento della Regione per il riconoscimento dello stato di calamità e di un intervento finanziario per far fronte ai danni subiti.

