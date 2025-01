Sarà necessario rivedere alcune scelte rispetto a quanto previsto nel programma elettorale a Boroneddu. Si chiarisce nel Documento unico di programmazione, approvato di recente dalla Giunta e presto all’attenzione del Consiglio comunale. Impedimenti tecnici hanno infatti costretto l’Amministrazione guidata dal sindaco Angelo Mele a rivedere alcune scelte.

È il caso della lottizzazione che si vorrebbe realizzare in località Cuccuri. «Una volta insediati ci siamo attivati per urbanizzare e cercheremo di farlo nonostante siamo in presenza di una bocciatura da parte della Regione. Forniremmo una nuova proposta, evidenziando la forte esigenza di realizzare una nuova zona abitativa per combattere lo spopolamento», chiariscono dalla Giunta.

Nel Dup si evidenzia poi: «Era nostra intenzione destinare in affitto una parte del terreno comunale Su Segau ad aziende private che ne facessero richiesta, per la realizzazione di un impianto di fornitura energie alternative pulite. Questo non sarà possibile per via dei vincoli che non ci permettono di realizzare tutto ciò».

Tra gli obiettivi lavorare alla creazione di una zona artigianale: «Era stata identificata nella piana di Auru. Dopo studi di settore, indagini di mercato, si ha intenzione di acquisire le aree necessarie, lottizzare e urbanizzare per assegnare a prezzi politici i lotti». Si pensa poi di realizzare un’area per il falò, abbellire l’ingresso del paese, intervenire nel parco Urgu dove realizzare l’illuminazione e una cappella. Previste attività culturali e di socializzazione.

