A pochi giorni dalla scomparsa del grande e indimenticabile Gigi Riva, da Sorradile arriva la decisione di intitolargli il lungo lago.

Non ha dubbi l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Arca, già al lavoro per organizzare l’evento in ricordo di un uomo che l’intera Sardegna, e non solo, piange. «Diamo anche noi il nostro contributo per ricordare la figura di un grande uomo e di un grande uomo dello sport. Gigi Riva è stato e sempre sarà un simbolo di etica, coerenza e lealtà. La nostra intenzione è quella di organizzare per la primavera, presumibilmente prima di Pasqua, una grande manifestazione in occasione dell’intitolazione a Rombo di tuono del Lungo lago. Inviteremo i familiari di Riva e il Cagliari calcio», spiega il primo cittadino Pietro Arca. L’iniziativa è stata condivisa venerdì sera dal sindaco in Consiglio comunale.

E l’Assemblea civica si è aperta con un minuto di silenzio proprio per ricordare Riva. Tutti d’accordo poi nel voler omaggiare il grande uomo e calciatore con l’intitolazione di un luogo simbolo per Sorradile e il territorio. «Il Consiglio – prosegue il sindaco - ha apprezzato questa iniziativa e in futuro potrebbe sfociare anche in un gemellaggio con il Comune di Leggiuno. Sono sicuro che Gigi avrebbe apprezzato questa decisione».

Giovedì il sindaco Arca ha scritto al collega Giovanni Parmigiani, alla guida del Comune che ha dato i natali al grande campione. Una lettera che ha fatto seguito ad un primo contatto tra i due amministratori. Nello scritto Arca ricorda: «La scomparsa di Gigi Riva per noi sardi e per voi è motivo grande dolore e commozione. Per tenere vivo il suo ricordo avremmo il piacere di instaurare un patto di amicizia con Leggiuno per sviluppare e consolidare un proficuo rapporto di fratellanza che ha caratterizzato la persona di Gigi. Ciò anche in considerazione del fatto che i Comuni di Sorradile e Leggiuno, pur essendo geograficamente distanti, sono uniti da circostanze geo ambientali come la presenza di un lago che funge da bene identitario e da cornice alle comunità». Arca annuncia quindi la volontà di intitolare il lungo Lago Omodeo a “Rombo di tuono”, che «per la Sardegna è stato e sarà sempre un simbolo di etica, coerenza e lealtà».

