Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea sarà tra i protagonisti di due grandi appuntamenti enogastronomici e culturali della provincia di Oristano. Sabato 14 settembre i giovani appartenenti alle aziende del Distretto accoglieranno i visitatori nei due stand a Mogoro, in occasione della seconda edizione di "Arte, Suoni e Sapori" e a Solarussa, in occasione di “Vernaccia e tradizioni 2024”.

In entrambi i paesi sarà possibile reperire informazioni utili sulle attività dell’ente, la sua utilità all’interno della società, i progetti e gli obiettivi futuri che coinvolgono molti giovani. Tra i pilastri del Distretto c’è la valorizzazione della cultura rurale, la promozione dei valori e degli aspetti di questa realtà, oltre a progetti che intendono portare uno sviluppo tecnologico capace di essere un valido supporto all’interno delle aziende appartenenti alla fitta rete.

«Prosegue il percorso del Distretto lungo i paesi della provincia di Oristano appartenenti alla rete - commenta il presidente Pierpaolo Erbì - Ogni invito da parte delle diverse amministrazioni è per noi un’occasione di far conoscere le nostre attività e di tenere sempre aperte le porte del nostro ente a qualsiasi lodevole iniziativa volta a valorizzare la vita rurale, proprio come è accaduto nelle giornate trascorse in altri paesi durante i mesi scorsi, dobbiamo dire di essere rimasti positivamente colpiti dall’interesse dei cittadini nei confronti del Distretto. L’autunno sarà ricco di progetti interessanti, alcuni dai risvolti internazionali, che coinvolgeranno i giovani e le imprese, e durante la nostra permanenza a Mogoro e Solarussa - conclude Erbì - potremo illustrare proprio queste iniziative».

© Riproduzione riservata