La cittadina termale si prepara ad accogliere turisti e visitatori nel fine settimana quando sarà proposta la quarta edizione di “Mestieri, Passioni e Sapori… a Forum”. Una due giorni intensa che vedrà gli antichi saperi e mestieri protagonisti assoluti. Tante le proposte messe in campo dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e con il patrocinio di Regione e Fondazione di Sardegna.

Oltre alle esposizioni che quanti raggiungeranno Fordongianus troveranno nelle antiche dimore – una quindicina in tutto - aperte ai visitatori, saranno proposti laboratori esperienziali con 10 artigiani coinvolti, visite guidate nel territorio e ai preziosissimi beni archeologici, attività sportive, eventi musicali. Si inizia sabato 29 aprile, dalle 9 alle 12 con il laboratorio gratuito per la scuola dal titolo “Come nasce un fumetto: dalla carta bianca all’albo in edicola”, a cura di Mariano De Biase. Dalle 9.30 alle Terme Romane e nella Casa Aragonese le visite guidate a cura della Cooperativa Forum Traiani. Sempre dalle 9.30 fino alle 12.30 spazio a “Maschere della cultura mediterranea” un laboratorio gratuito del cuoio per adulti e bambini, a cura di Graziano Viale.

Dalle 10 alle 12 sarà proposta “Erbas”; una passeggiata di carattere naturalistico/antropologico/culturale alla scoperta delle erbe e delle piante della cultura sarda, nel territorio di Fordongianus a cura di Agostino Piano e Ilenia Cilloco. In programma anche visite guidate (10 – 12; 15:30 – 17) alla Cava di Trachite a cura di Pietra Dacia di Antonio Mura e Loredana Carta. A seguire la visita alla Chiesa di San Lussorio, con la CoopForum Traiani 10:30 – 16:30). Spazio allo sport con “Tirso in Kayak” a cura dell’Associazione Kayak Fordongianus. Alle 11 l’apertura del punto ristoro con menù a base di malloreddus al ragù, pani friscidu, petza imbinada e carne di maiale alla brace proposto dalla Pro Loco. Nel corso del pomeriggio musica itinerante a cura di Chapiteau Parapluie Feffo & Dodo.

I laboratori proseguono con “La tradizione che corre sul filo”, un laboratorio gratuito di ricamo per adulti con Maria Luisa Frongia (ore 17- 19 in via Cocco) e “A Bruxa”, il laboratorio esperienziale sulle pratiche, erbe, usi e costumi mexinas e mexineddas della cultura orale sarda con Agostino Piano e Ilenia Cilloco (18:30 – 21). Per i bambini ci saranno i giochi gonfiabili. Alle 20 “Amornias de ballu” a cura di Gianni Denanni, Franco Figos, Eliana Nieddu voci Sandro Puddu chitarra Davide Caddeo fisarmonica. Dalle 20 attivo il punto ristoro con Cocktail, panini e patatine e poi spazio al dj set dalle 21 con Dario Sarais. Domenica 30 si inizia alle 8.30 con il Trail Terme Montana, l’escursione in MTB. Dalle 9:30 “Da sa cascita de is arrefudus ai personaggi fantastici”: il laboratorio gratuito in costruzioni in legno ecosostenibili per bambini con Creazioni Maestrodascia. Sempre la mattina “Come l’acqua sul fuoco”, un laboratorio gratuito di oreficeria a cura di Luca Congia. Dalle 10 alle 12 sarà proposta Sa Teba de Cristallu, una kermesse di giocattoli tradizionali e oggetti sorprendenti della nostra tradizione con Agostino Piano e Ilenia Cillocco.Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, protagonista poi la visita guidata alla cava di trachite con Pietra Dacia di Antonio Mura e Loredana Carta. A seguire la visita guidata alla chiesa di San Lussorio con la Coop Forum Traiani. Dalle 11 visitatori e turisti potranno usufruire del punto ristoro con menù a base penne al ragù, pani indorau, petza imbinada, carne di maiale alla brace.

Dalle 15 alle 19 spazio a Giùncu il laboratorio gratuito di cestineria per adulti con Rosalba Piras e a seguire dalle 16 alle 16:45 “Fenistruzzi”, spettacolo itinerante sui trampoli con Mirko Ariu & Antonio Iavarone (Vigliacci). Alle 16 torna il Tirso in Kayak. Nel corso della serata ci saranno anche i gonfiabili pe i bambini, balli e canti con Giansilvio Pinna. Dalle 20 riapre il punto ristoro e a seguire il Dj Francesco Soru. Per informazioni sui laboratori esperienziali si può inviare un messaggio su Whatsapp al numero 348 8081374.

