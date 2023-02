Si chiamerà “Ghilarza Corre” la manifestazione in programma il prossimo 26 marzo ed organizzata dalla Leva 1983 in collaborazione con la Guilcerace. Si tratta di un evento non competitivo sulla distanza di 10 km suddiviso in bicicletta, corsa e camminata nelle campagne del paese. La partenza è prevista in piazza San Palmerio alle 9.30.

I promotori annunciano che questa è solo il primo appuntamento di una serie di manifestazioni che rientrano nel progetto “Aspettando San Palmerio 2023”. Per le iscrizioni ci si può rivolgere tutti i giorni alla Pizzeria Tarcisio e Caterina in Corso Umberto oppure direttamente prima della partenza alle ore 8. Inutile sottolineare come anche questa competizione rappresenta un momento di aggregazione e amicizia organizzati dai quarant’enni del paese impegnati nell’organizzazione della festa più importante della comunità.

