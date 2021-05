I sindaci del Guilcier fanno quadrato sull’importanza della riattivazione del punto di primo intervento all’ospedale Delogu di Ghilarza e intervengono dopo le accese polemiche degli ultimi giorni sulla riapertura del servizio.

Questo pomeriggio si sono riuniti ed hanno approvato un documento che ora sarà inviato ai commissari di Ats, della Assl di Oristano, all’assessore alla Sanità, al presidente della Commissione Sanità e al Presidente della Regione.

“Nel prendere visione delle polemiche e dei dubbi manifestati dal commissario della Assl di Oristano e a seguire dal Sindacato medici ospedalieri nonché dall'Ordine dei medici di Oristano, i sindaci dell'Unione dei Comuni del Guilcier si dichiarano preoccupati e indignati per i continui tentativi, da parte di alcuni gruppi di interesse, di boicottare e gettare ombre sul servizio di primo intervento da pochi giorni di nuovo in funzione presso l'ospedale Delogu di Ghilarza”, affermano i primi cittadini del Guilcier. E vanno avanti: “Come sindaci non accetteremo alcuna manovra volta a impoverire la sanità territoriale a vantaggio della centralizzazione della stessa. È indegno parlare in modo tendenzioso di numeri quando si tratta della salute dei cittadini. Tuteleremo in ogni sede gli interessi del nostro territorio e combatteremo con forza le ingerenze di questi gruppi di interesse e di chiunque voglia impoverire e danneggiare la sanità del nostro territorio”.

