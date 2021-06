“Dona! Il tuo sangue è vita" è lo slogan che accompagna la giornata di mercoledì 16 giugno 2021, grazie alla generosità del Comando provinciale e dell'associazione nazionale dei carabinieri di Oristano.

Si è infatti rinnovato l'oramai consueto appuntamento trimestrale con la donazione del sangue: un gesto spontaneo, generoso, per tendere la mano - una volta in più - al territorio in cui le donne e gli uomini dell'Arma lavorano quotidianamente.

La raccolta straordinaria, organizzata dall'Avis provinciale Oristano e Thalassa Azione Onlus, supportata dal personale del centro Trasfusionale del San Martino di Oristano, ha consentito di raccogliere 26 sacche di sangue. Un dono ancora più prezioso in questo periodo di forte carenza negli ospedali sardi, come accade purtroppo ogni estate.

Massimiliano Vinci, rappresentante di Thalassa Azione, sottolinea l'importanza della donazione: "Donare il sangue è fondamentale. Il sangue è un farmaco salvavita insostituibile. In Sardegna stiamo vivendo settimane difficili: in diversi ospedali la situazione è critica e si rischia di veder saltare gli interventi e le trasfusioni per i pazienti con talassemia. Il fabbisogno estivo - continua Massimiliano Vinci - è generalmente più alto a causa dell'aumento degli incidenti stradali: per questo è importante raggiungere l'autosufficienza, un traguardo ancora lontano".

In Sardegna infatti solo il 3% della popolazione dona il sangue. Per questo Thalassa Azione e le AVIS territoriali si prodigano quotidianamente con iniziative per sensibilizzare i cittadini di ogni età sull'importanza della donazione. In questo panorama complicato le raccolte straordinarie, come quella odierna, rivestono una particolare importanza.

“Le trasfusioni di sangue sono indispensabili per le persone con talassemia, ma non solo: tutti potrebbero trovarsi ad aver inaspettatamente bisogno di una trasfusione. Fortunatamente - conclude Massimiliano Vinci - ognuno di noi può essere la soluzione al problema: donare il sangue può salvare una vita, anche la nostra!".

