Un solo medico per garantire le cure palliative a sei malati oncologici terminali ricoverati nell’Hospice di Oristano e agli oltre cento in assistenza domiciliare integrata.

Lo denuncia il consigliere regionale M5S Alessandro Solinas, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore Nieddu per chiedere l’immediato potenziamento dell’organico.

“La malagestione della Sanità a livello regionale si ripercuote anche sull'Hospice di Oristano, oggi in grave difficoltà”, spiega Solinas definendo “inaccettabili” le condizioni di lavoro per il medico anestesista Giuseppe Obinu da quando la sua unica collega si è dovuta assentare.

“Non è accettabile – continua - che un medico non possa assentarsi perché il sistema è quotidianamente al limite del collasso con gravi ripercussioni per i pazienti, ricoverati e non. Le terapie del dolore non possono essere negate in alcun modo ai pazienti, garantire sollievo è un dovere delle istituzioni”.

(Unioneonline/L)

