Contagi ancora in aumento in alcuni centri del Guilcier ed Abbasanta, a distanza di una settimana, piange la morte di un altro cittadino per Covid. Un nuovo dolore per la comunità che in questi giorni sta vedendo un forte aumento dei casi. Dal Comune hanno comunicato altri 10 positivi. Nel frattempo però 8 persone si sono negativizzate. Allo stato attuale ci sono 29 persone positive.

“Raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle norme per evitare ulteriormente la diffusione del virus”, hanno scritto dall’ente pubblico.

Un nuovo balzo di contagi anche a Ghilarza con 23 persone positive al virus. Una situazione che preoccupa non poco nella cittadina del Guilcier anche perché i contagi sembrerebbero tra loro slegati rispetto a situazioni accadute invece in passato.

Il primo cittadino ha quindi pubblicato un appello accorato: “Dai dati pervenuti negli ultimi giorni, emerge chiaramente che nel nostro territorio si sta diffondendo una seconda ondata di contagi da coronavirus. E’ assolutamente necessario contrastare tale evoluzione nei prossimi quattordici giorni, rispettando rigorosamente alcuni principi fondamentali quali: utilizzo costante della mascherina, sanificazione frequente delle mani, distanziamento fisico nei luoghi pubblici. Altro comportamento assolutamente prioritario è la frequentazione delle residenze che deve essere riservata esclusivamente al nucleo convivente, sia nelle prime che nelle seconde case. I nuovi dati evidenziano che la diffusione del contagio avviene anche tra i giovanissimi, pertanto esorto tutti i genitori a dissuadere i propri figli dal frequentare altre abitazioni e consentire incontri esclusivamente all’aperto, rispettando costantemente il distanziamento fisico”.

A Norbello invece si è scesi a 6 positivi. A Paulilatino il sindaco Domenico Gallus in un videomessaggio ha comunicato alla popolazione che 12 persone hanno avuto il certificato di guarigione, restano ancora positive 14 persone.

© Riproduzione riservata