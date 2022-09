Due ore di lavoro per i vigili del fuoco di Abbasanta, intervenuti nella zona di San Leonardo per rimuovere una pianta ad alto fusto che intralciava la carreggiata.

Gli uomini del 115 sono per questo intervenuti sul posto e hanno provveduto al taglio del grosso tronco e dei suoi rami e alla successiva messa in sicurezza della strada, per evitare rischi per gli automobilisti di passaggio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata