Sabato, a Gonnostramatza, sarà un momento di incontro tra giovani, adulti e anziani. Nel quale si unirà la festa per i nuovi nati e la saggezza delle persone più anziane. È quanto vuole fare la giornata denominata “Generazioni a confronto”, organizzata dall’amministrazione comunale e che vuole richiamare anche la “Giornata nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”. Quest'ultima in realtà sarebbe il 21 marzo, ma l’amministrazione ha deciso di abbinare all’incontro con gli anziani, in modo tale da raggiungere uno scopo sociale e di aggregazione tra generazioni.

La giornata prenderà il via dal mattino, dalle 10, con l’accoglienza ai nuovi nati presso il salone parrocchiale. Alle 11, invece, è in programma la Santa Messa, celebrata da don Ernesto, parroco del paese, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 13 il via al “Pranzo dell’Anziano”, occasione per stare assieme da parte di quelle persone che, in genere, soffrono di più la solitudine. Infine, alle 17, la proiezione del docufilm “Noranta”, risultato di un progetto portato avanti dalla scorsa amministrazione, nel quale vennero coinvolti gli anziani del paese.

A seguire il dibattito tra generazioni, nei locali del salone parrocchiale. In particolare, a questo ultimo appuntamento, è importante la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, per uno scambio ancor più intenso e costruttivo tra, per l’appunto, le generazioni.

