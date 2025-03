L'Unione dei Comuni Parte Montis, lunedì alle 17, nella sala consiliare del Comune di Gonnostramatza, presenta l’Atto Aggiuntivo del progetto di sviluppo territoriale "C.A.S.A. Parte Montis – Cultura, Artigianato, Storia, Agroalimentare".

L’iniziativa, promossa dall’Unione dei Comuni Parte Montis, con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e valorizzazione delle risorse locali. All’incontro parteciperà anche l’Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni, che consegnerà ufficialmente l’Atto Aggiuntivo all’Unione dei Comuni.

«È un onore per noi – commenta la sindaca di Gonnostramatza Maria Agnese Abis - ospitare questo incontro così significativo per il nostro territorio. L’approvazione degli Atti Aggiuntivi rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le prospettive di crescita del nostro territorio. La collaborazione tra enti locali, Regione e attori economici è la chiave per costruire un futuro solido e condiviso. Questo progetto non è solo una visione, ma un percorso concreto che porterà benefici tangibili a imprese e cittadini».

Anche il Presidente dell’Unione dei Comuni Parte Montis, Moreno Atzei, evidenzia il valore strategico del progetto e l’importanza del finanziamento ricevuto. «L’aggiornamento del progetto – commenta Atzei - è il risultato di un lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimento attivo di amministrazioni, imprese e realtà locali. Questo Atto Aggiuntivo rappresenta il finanziamento più importante mai ottenuto dall’Unione dei Comuni, con una dotazione di 7.681.120 euro. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti per il rafforzamento del tessuto economico e sociale, valorizzando le eccellenze del territorio e creando nuove opportunità per chi vive e lavora nel Parte Montis. Questo atto aggiuntivo segna un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per uno sviluppo armonico e duraturo».

