Si terrà domani, a Gonnostramatza, la cerimonia di commemorazione del finanziere Renzo Atzei, in occasione del 250esimo anniversario della nascita Guardia di Finanza.

Un momento di riflessione dedicato ai caduti in guerra e, in particolare, ad Atzei, caduto eroicamente nel corso della Seconda Guerra Mondiale e Medaglia d’Argento al Valore Militare. Il programma prevede, alle 9.30, l’accoglienza delle autorità presso la Casa Comunale. Alle 10 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 11 la deposizione della corona di alloro sul Monumento dei Caduti di tutte le guerre e, a seguire, lo scoprimento di una targa in onore del Finanziere Renzo Atzei nell’omonima via.

«Nella tradizionale commemorazione dei caduti in guerra – commenta la sindaca Maria Agnese Atzei – abbiamo deciso di riservare quest’anno, in occasione del 250esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, un’attenzione particolare al nostro concittadino Renzo Atzei. Un modo per non dimenticare e far tesoro del nostro passato».

© Riproduzione riservata