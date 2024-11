Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato l’avviso per il contributo “Bonus Asili Nido” per l’anno 2024. Un intervento destinato alle famiglie con figli di età compresa tra 3 mesi e i 3 anni, frequentanti Nidi, Micronidi, Sezioni Primavera Pubblici o Privati, Servizi in contesto domiciliare.

Il "Bonus Asili nido" consiste in un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie, fino all’abbattimento delle spese sostenute che verrà determinato proporzionalmente alle risorse nella disponibilità del Comune.

Possono presentare la domanda “Bonus asili nido” i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, comprese le famiglie di fatto, che, tra i requisiti, siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, anche in adozione o affido, e aver presentato all’Inps la certificazione Isee, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare.

L’indicatore preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Pec (protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it), o in modalità cartacea (consegna postale o a mano) all’Ufficio Protocollo. La modulistica da utilizzare dovrà essere quella messa a disposizione dagli uffici comunali e presente nel sito istituzionale dell’ente. La domanda andrà presentata entro le ore 13 del 29 novembre.

