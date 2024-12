A Gonnosnò, sabato, torna l’appuntamento con “Paschixedda in Bixinau”. Nel paese della Marmilla, il classico appuntamento prenatalizio fra saperi e sapori locali, arrivato alla decima edizione. Nel programma, spazio per i mercatini di Natale e la settima edizione della “Sagra de Sa Petza de Satitzu”, grazie all’organizzazione della Pro loco, con il sostegno del Comune. Il programma completo precede, dalle 12 alle 17, la visita ai siti archeologici del territorio, con una navetta gratuita. Alle 14.30, ci sarà una dimostrazione dedicata alla lavorazione della “Fregula”, piatto tipico.

Dalle 15, invece, il laboratorio per il confezionamento della salsiccia. Alle 16.30 la sfilata per le vie del centro del gruppo “Boes e Merdules” di Ottana, e, a chiudere, dalle 18.30, la sagra e lo spettacolo di Giuliano Marongiu “Isola in festa”. “Si rinnova come ogni anno – commenta il sindaco Ignazio Peis - questo appuntamento di convivialità e socializzazione, stavolta in anticipo rispetto alle feste natalizie. Un momento di importante di aggregazione per la nostra comunità, che la pro loco porta avanti, unitamente all'amministrazione comunale, da ormai dieci anni, con l'obiettivo di creare per il futuro un evento sempre più attraente”.

