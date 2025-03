Il Comune di Gonnosnò ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi ordinari a beneficio dei soggetti accreditati nell’albo comunale delle associazioni.

Le domande sono finalizzate all’anno 2025. La somma messa a disposizione dall’amministrazione comunale è di 17mila euro: 15mila destinati alle associazioni culturali, 2mila a quelle sportive. I contributi possono essere concessi per lo svolgimento di attività e per la realizzazione di eventi o singole iniziative in ambiti e settori di interesse pubblico.

Le richieste potranno essere presentate entro il prossimo 28 marzo a mano all’Ufficio Protocollo, via e-mail (protocollo@comune.gonnosno-or.it) e PEC (protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it). La modulistica per la presentazione della domanda potrà essere reperita presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune.

