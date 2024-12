Partiranno nelle prossime settimane, a Gonnosnò, gli interventi di sistemazione degli impianti sportivi presenti all’interno del paese. Il Comune è tra i beneficiari di un finanziamento regionale destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture sportive. A Gonnosnò, nello specifico, arrivano 190.000 euro circa dalla Regione. In totale 215.000, grazie al cofinanziamento comunale.

In questo modo si riusciranno a completare alcune opere all’interno della palestra comunale: lavori su piscina interna e pavimentazioni interne, montaggio di nuovi punti luce a led e sull’installazione dell’impianto fotovoltaico. L’ultimo di una serie di interventi messi in campo dall’amministrazione comunale.

«Un altro importante finanziamento», commenta con soddisfazione il sindaco Ignazio Peis. «Si aggiunge a quello da 330.000 euro, per la realizzazione della pavimentazione della struttura coperta e per la realizzazione del campo da tennis e da padel, e ai 105.000 euro per la realizzazione del campo di calcio a 5. Opere già appaltate e che avranno inizio nei primi mesi del 2025. Iniziano a vedersi i risultati concreti di quello che è stato un lavoro grandissimo e continuativo, che ora ci ripaga dell'impegno profuso in questi anni».

