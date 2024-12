Il Comune di Gonnoscodina ha aperto i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio comunali riferite all’anno scolastico 2023/2024.

L’intervento è rivolto agli studenti meritevoli che frequentano le scuole Secondarie di I° e II° livello, sia statali che paritarie, residenti a Gonnoscodina, il cui nucleo familiare possieda un ISEE in corso di validità uguale o inferiore ai 20mila euro.

Per quanto concerne il profitto, i ragazzi sia della Secondaria di Primo grado che quelle di Secondo grado, dovranno avere ottenuto una media voti non inferiore al 6 e mezzo. Per l’esame, invece, la votazione non dev’essere inferiore al “Buono” o 70 su 100. I ragazzi non devono aver usufruito di altri analoghi benefici.

L’importo concedibile per le prime due classi della Secondaria di Primo grado sarà di 225 euro per una votazione pari al 9, 215 euro per la media tra l’8 e l’8,99, 200 euro dal 7 al 7,99, 120 euro dal 6,5 al 6,99. Per l’esame di Stato, invece, 250 euro per una votazione dal 9 al 10, 225 euro dall’8 all’8.99 e 210 dal 7 al 7,99. Nel caso della Secondaria di Secondo Grado chi avrà una valutazione tra il 9 e il 10 la borsa di studio sarà da 270 euro, dall’8 all’8,99 da 240 euro, dal 7 al 7,99 da 200 euro e dal 6,50 al 6,99 da 120 euro. Per l’esame di maturità chi prenderà come votazione finale 100 riceverà 350 euro, da 85 a 99 saranno 250 euro, da 70 a 84 la somma di 185 euro.

Le richieste potranno essere trasmesse via e-mail (protocollo@comune.gonnoscodina.or.it) , via PEC (protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it) o a mano presso l’Ufficio Protocollo entro il 31 dicembre. Per informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

